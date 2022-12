Nonlobuttovia Empoli, quattro aperture a dicembre

Il progetto Nonlobuttovia, con le sue sedi ad Avane e nel Palazzo delle Esposizioni, non si ferma neppure a dicembre, anzi è pronto ad aprire le porte a tutti coloro che sono in cerca di oggettistica, vestiario, mobili e di tutto di più, a cui concedere una seconda vita. Appuntamento come di consueto nello spazio "Nonlobuttovia" a La Vela Margherita Hack ad Avane in via Magolo e nei locali di "Nonlobuttovia Mobili" al Palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato.

Nel mese di dicembre 2022, gli orari di apertura sono i seguenti:

Nonlobuttovia Avane (oggettistica, vestiario, di tutto di più)

Domenica 11 dicembre 2022 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30

Nonlobuttovia Mobili

Giovedì 8 dicembre 2022, dalle 10 alle 12.30

Domenica 18 dicembre 2022 dalle 10 alle 12.30

Giovedì 22 dicembre 2022 dalle 10 alle 12.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa