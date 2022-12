Nuovo vandalismo sulla linea Volterra-Pontedera, sedile del bus strappato

Ennesimo atto di vandalismo ai danni di un bus di Autolinee Toscane lungo la tratta che collega Volterra con Pontedera. Il mezzo probabilmente è stato danneggiato o nella serata di ieri, durante il servizio serale nella fascia oraria 16,00-19,00, o nella mattinata di oggi dopo il primo servizio che con partenza alle 06,20 da Volterra raggiunge Pontedera alle 07,40 circa.

I sedili dell’autobus extraurbano (come si può vedere dalla foto allegate) presentano danneggiamenti vari che hanno obbligato l’azienda a ritirare il mezzo dal servizio per portarlo in officina-carrozzeria per le indispensabili riparazioni, depauperando così il servizio di trasporto pubblico di un mezzo a danno di tutti i cittadini.

Autolinee Toscana rende noto che presenterà formale denuncia alle autorità competenti.

Autolinee Toscane infine ricorda che anche nel recente passato la linea Volterra-Pondera aveva visto episodi analoghi di vandalismo ai danni dei propri mezzi.

Fonte: Aut