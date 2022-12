Operazione antidroga 'Papillon': confermata la condanna a 6 anni

Son trascorsi quasi dieci anni da quanto il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Livorno, con il coordinamento della locale Autorità Giudiziaria, condusse a conclusione l’operazione antidroga “Papillon” facendo scattare il blitz che portò, complessivamente nel corso delle indagini, all’arresto di 8 persone (tra livornesi ed albanesi) e al sequestro di diversi chili di stupefacente (cocaina ed eroina), oltre a 25.000 euro e autovetture Mercedes ed Audi.

La Giustizia ha fatto il suo corso, giungendo a sentenza definitiva per uno degli 8 ancora in libertà (un livornese maggiorenne): la Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e la multa a 30.000 euro, per smercio e indebita detenzione di stupefacenti.

Il provvedimento è stato inoltrato per l’esecuzione al menzionato reparto operativo della Guardia di Finanza di Livorno; le Fiamme Gialle si sono pertanto prontamente attivate, riuscendo ad individuare il soggetto su Livorno. L’uomo è stato tratto in arresto e quindi portato in carcere, a scontare la condanna definitiva.