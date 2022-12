Un 42enne magrebino è stato denunciato per lesioni personali dalla polizia di Pisa. L'uomo, nelle scorse settimane, avrebbe preso a pugni in faccia il coinquilino nella loro casa di Cisanello dopo una banale lite. Il ferito è stato trasferito in ospedale, la prognosi è stata di 2 settimane per le ferite e la frattura del naso. La denuncia è stata effettuata da parte della vittima.