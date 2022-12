Regala un pranzo per Natale all'Emporio Solidale di Empoli

Natale è stare insieme, dare aiuto a chi ne ha più bisogno, non lasciare in solitudine nessuno. E' donare e regalare un abbraccio. Un sorriso. Questo si può fare con un grande gesto di solidarietà grazie all’Emporio Solidale e alla campagna ‘Regala con una donazione un pranzo di Natale’ alle famiglie più in difficoltà, pronta a tornare anche quest'anno. Tutti possono partecipare.

Quella empolese è da sempre una comunità solidale, attenta ai bisogni dell'altro. Lo è anche grazie alle politiche sociali messe in campo negli anni dall'amministrazione comunale e grazie all'impegno di tutte le associazioni. Un impegno speso anche contribuendo alla gestione dell’Emporio Solidale. Proprio partendo dalla struttura di via XI Febbario, fra i luoghi chiave dove viene fornito sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà, in un periodo come quello natalizio è nata l'idea di organizzare qualcosa di concreto per far vivere le Feste a tutti.

Sono trascorsi diciotto mesi dall’apertura dell’Emporio. A oggi, il servizio conta 290 tessere attive che corrispondono a 290 famiglie che vanno a fare la spesa durante il mese: ogni giorno ci sono dalle 30 alle 50 famiglie che entrano all’Emporio, aperto tutti i giorni tranne martedì pomeriggio, giovedì mattina e venerdì pomeriggio. Nel fine settimana, è aperto il sabato mattina.

«Si tratta di un bilancio che, visto il contesto attuale che stiamo vivendo, è con ogni probabilità destinato a aumentare – spiega l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini - Per questo la solidarietà di una comunità è fondamentale più che mai nel periodo natalizio. Ecco che l’invito a donare un pranzo a chi non ce la fa, a chi il disagio lo vive tutti i giorni, è sincero e speriamo venga raccolto da molti. Tendere una mano, abbracciare la difficoltà dell’altro, significa sentirsi parte di una comunità che non lascia indietro nessuno».

COME FARE LA DONAZIONE - Tramite: bollettino postale sul c/c 1054764970, intestato a Emporio Solidale con causale "Donazione all'Emporio Solidale" - IBAN: IT 83 J 07601 02800 001054764970. Oppure andare direttamente all'Emporio in via XI Febbraio, 13 a Empoli. La mail è emporiosolidalempoli@gmail.com. A testimonianza dell'importanza di questa donazione, coloro che la effettueranno saranno inseriti nel registro dei soci onorari dell'Emporio e riceveranno un attestato di ringraziamento dal presidente dell'Emporio, don Guido Engels. L'Emporio offre inoltre l’opportunità a Natale di regalare la solidarietà effettuando direttamente una donazione a nome di una persona cara e inviando i suoi dati a emporiosolidalempoli@gmail.com. Lo stesso Emporio Solidale provvederà a consegnarle una card di riconoscimento e un attestato di ringraziamento. Le donazioni sono fiscalmente deducibili, per informazioni sulla deducibilità fiscale è possibile scrivere alla mail dell’Emporio Solidale.

LE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELL’EMPORIO - Caritas Empoli, Caritas Ponte A Elsa, Caritas Ponzano, Caritas Parrocchia Santa Maria a Ripa, Croce Rossa comitato di Empoli, Auser Filo d’Argento Empoli, Misericordia di Empoli, Re.So recupero solidale, Arci Empolese Valdelsa, Vecchie e Nuove Povertà (capofila), Avo (Associazioni volontari ospedalieri-nuova entrata), oltre al Comune e al Servizio Sociale della SDS Empolese Valdarno Valdelsa. Dalla data di apertura, hanno svolto più di 3000 ore di volontariato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa