Ritrovato dopo un giorno il furgone rubato della Canottieri Pontedera

Ritrovato a San Giuliano Terme il furgone Fiat Ducato rubato nelle scorse ore alla società Canottieri di Pontedera. Proprio ieri la società su Facebook aveva lanciato l'appello per il ritrovamento: "Purtroppo questa notte sono entrati nella sede della Canottieri e ci hanno rubato il furgone che vedete in foto. Siamo delusi e rammaricati, oltre che arrabbiati, perché quel mezzo serve per portare i nostri ragazzi alle gare ed è frutto di sacrifici da parte di tutti. Sacrifici che noi sportivi siamo abituati a sopportare, ma che in situazioni come queste diventano difficili da digerire". Il ritrovamento è avvenuto per mano della squadra volanti di Pisa dopo un controllo del territorio straordinario. I poliziotti hanno sottoposto a sequestro il mezzo per i rilievi della Polizia scientifica, consegnandolo stamani al responsabile della società natatoria.

Dopo il ritrovamento, ancora la società ha voluto ringraziare chi ha dato una mano: "Notizia migliore non poteva esserci, siamo contenti di aver risolto questo fatto increscioso. Ringrazio tutti, personalmente e a nome di tutta la canottieri Pontedera, per averci dato una mano a diffondere il post con le immagini. È tutto finito, adesso ci rimboccheremo le maniche, come sempre, per continuare a portare avanti questa società e il nostro bellissimo sport. Grazie, grazie, grazie a tutti".