Sette biciclette rubate recuperate dalla municipale

Sette biciclette e altri oggetti di valore. È quanto ha recuperato la Polizia Municipale a seguito di una complessa indagine effettuata dagli agenti del Reparto Anticrimine e partita da alcune denunce presentate dai derubati. Visionando infatti le immagini riprese dalle telecamere di alcuni garage privati dove erano avvenuti i furti, gli agenti hanno riconosciuto una persona già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici. È quindi iniziata l’indagine che ha visto anche pedinamenti e intercettazioni telefoniche a carico del sospettato. Proprio grazie alle intercettazioni gli agenti hanno individuato il presunto cliente al quale il malvivente offriva la refurtiva. Sono quindi scattate le perquisizioni domiciliari durante le quali sono stati recuperate e sequestrate sette biciclette, presumibilmente provento di attività illecita, di un valore complessivo di diverse migliaia di euro oltre ad altri oggetti pregiati, per i quali sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari.

Le immagini delle biciclette recuperate sono visionabili sul sito della Polizia Municipale https://poliziamunicipale.comune.fi.it/. I proprietari possono contattare gli uffici al numero 0557333357 per procedere al riconoscimento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa