Si respira aria natalizia ad Altopascio: primo giorno di festa

Si respira aria natalizia ad Altopascio. Tanti, infatti, gli appuntamenti in programma per il primo giorno di festa nella cittadina del Tau.

Domani, giovedì 8 dicembre, dalle 15.30, in via Cavour e nel centro del paese, tante iniziative organizzate dal Comune di Altopascio con il Centro commerciale naturale della cittadina del Tau e le associazioni del territorio. Ad aprire il mese di eventi, che prosegue fino al 4 gennaio, sarà la merenda degli auguri, in occasione della quale si potrà scegliere un percorso gastronomico di degustazioni. I più piccoli potranno fare un giro a cavallo, grazie a Louisana Horse Riding e con LUDICAmente Aps ci si potrà divertire con tanti giochi da tavola. Alle 16, in via Cavour, andrà in scena D’Artagnan il mago delle bolle, uno spettacolo che incanterà grandi e piccini. Alle 21 appuntamento al Teatro Giacomo Puccini con lo spettacolo, da tutto esaurito, “Il marito invisibile”: una commedia divertente e ironica con Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Per restare aggiornati sul programma natalizio: www.ioscelgoaltopascio.it ; Facebook e Instagram: Comune di Altopascio.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa