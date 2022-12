Spaccio alle Cerbaie: rimossi 4 bivacchi dri pusher

In questi ultimi giorni ed in particolar modo nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno intensificato i controlli nelle frazioni che insistono nell’area boschiva delle “Cerbaie” del Comune di Fucecchio, effettuando verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Gli uomini dell’Arma, impegnati quotidianamente nel controllo di persone e veicoli nonché di luoghi abitualmente frequentati da soggetti pregiudicati o con precedenti di polizia, hanno predisposto numerosi servizi ottenendo risultati utili ad assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

In particolare, nella giornata di ieri è stato effettuato il controllo di persone (a bordo di autoveicoli e a piedi) di circoli e locali (in particolar modo nella frazione “Galleno”) abituali luoghi di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti, impiegando complessivamente 20 militari ed 8 mezzi della locale Stazione, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Cp. di Empoli e del 6° Btg. CC “Toscana” di Firenze che hanno effettuato posti di controllo e perquisizioni.

Nel pomeriggio di ieri, sono state:

segnalate all’Autorità Amministrativa 3 persone, di età comprese tra i 17 ed i 40 anni, quali assuntori di stupefacenti;

rinvenuti e sequestrati 0,7 gr. di marijuana, 2,5 gr. di hashish e 0,2 gr. di cocaina in possesso dei soggetti segnalati;

ritirate 2 patenti di guida;

controllati 23 mezzi e 38 persone ed eseguite 7 perquisizioni personali e veicolari;

setacciate le aree utilizzate da giovani e giovanissimi (anche, in particolar modo, quelle attrezzate con giochi per bambini) che i residenti chiedono di poter utilizzare con maggiore tranquillità per lo svago dei più piccoli e rinvenuti e rimossi 4 “bivacchi” utilizzati dagli spacciatori.