Ubriaco alla guida urta 4 auto e scappa: denunciato a Firenze

Uno schianto in piena notte contro quattro auto parcheggiate e il conducente che si dà alla fuga lasciando la sua vettura sul posto. Si tratta dell’incidente avvenuto stanotte in piazza della Libertà e visto in diretta dagli agenti della Polizia Municipale grazie dalle telecamere. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 3.30: una Mercedes Classe B proveniente da viale Matteotti ha urtato la delimitazione in cemento dell’area del parcheggio e si è impennata andando a urtare quattro veicoli in sosta e rimanendo in bilico su cordolo.

Sempre dalle telecamere gli agenti hanno notato che il conducente si era dato alla fuga a piedi come ha constatato la pattuglia arrivata sul posto che però ha trovato due testimoni di origine spagnola. È quindi iniziata la ricerca dell’automobilista presso gli ospedali e la sua abitazione ma senza successo. Alla fine, poco prima delle 5, l’uomo è tornato sul luogo dell’incidente. Si tratta di un 45enne fiorentino. Sottoposto prova etilometrica è risultato ubriaco (3,19 di alcol g/l). Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, l’auto è stata sequestrata e la patente ritirata (con decurtazione di 10 punti).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa