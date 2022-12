Accerchiati e picchiati per rapina in centro a Prato, quattro denunce

Ieri sera i carabinieri di Prato hanno denunciato quattro uomini, pakistani, per rapina aggravata in danno a due connazionali. Il fatto si è verificato vicino al centro storico, quando le due vittime che stavano rientrando a casa, sono state accerchiate da una decina di soggetti, alcuni anche armati di bastoni, aggredite e bloccate a terra. I due avrebbero riportato lievi contusioni mentre, nell'aggressione, una delle vittime è stata derubata del proprio cellulare.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, dopo i primi dettagli, ha immediatamente indirizzato le ricerche nell'area cittadina, intercettando nelle vie limitrofe due soggetti sospetti. Raggiunti nella loro abitazione, erano presenti altre sette persone straniere e conviventi. I successivi accertamenti non hanno permesso di ritrovare il cellulare rubato ma i due rintracciati in strada e altri due identificati nell'abitazione, tutti pakistani, è emerso che fossero nel gruppo durante l'aggressione. Per loro è scattata la denuncia per rapina aggravata in concorso, mentre proseguono le indagini per identificare anche le altre persone responsabili.