Cinghiale in strada, per evitarlo si ribalta con l'auto: ferito a Viareggio

All'alba di stamani un giovane è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto a Viareggio, a causa di un cinghiale. Il ragazzo, di circa vent'anni, avrebbe raccontato ai soccorritori giunti sul posto che l'animale avrebbe improvvisamente attraversato la strada e che per evitarlo si sarebbe cappotato con l'auto. Riuscito ad uscire in autonomia dal veicolo, il giovane è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso dell'ospedale Versilia in codice giallo.

È successo sulla Variante Aurelia, dove oltre al 118 sono intervenuti vigili del fuoco e polizia per i rilievi. Nei giorni scorsi sempre in Versilia, un cinghiale, rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto, è stato abbattuto. La vicenda, che si è verificata a Massarosa, ha provocato le proteste di gruppi animalisti che per domenica pomeriggio alle 15 hanno organizzato una manifestazione in piazza Campioni a Viareggio, proprio sul tema dei cinghiali.