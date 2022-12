Fiabe e musica, ad Altopascio arriva il "Natale Incantato"

Ad Altopascio arriva il "Natale Incantato": un pomeriggio magico per bambini e adulti organizzato e curato dal Centro Commerciale Naturale di Altopascio con il patrocinio del Comune.

Domenica 11 dicembre, dalle 16, via Cavour e le piazze del centro si riempiranno dei personaggi più famosi delle fiabe, con la parata di mascotte accompagnata dalla musica dal vivo della street band. A seguire il Musical fiabesco in piazza della Magione regalerà emozioni uniche ai più piccoli. Più tardi, sempre in piazza della Magione, si potrà assistere allo spettacolo “La ragazza di neve”, di Lovett e il Lupo, mentre in piazza Tripoli ci sarà la cover band di Michael Bublé, che renderà l’atmosfera ancora più natalizia. Durante l’intero pomeriggio i più piccoli potranno fare giri a cavallo con Luisana Horse Riding e giochi da tavola insieme all’associazione LUDICAmente Aps. La Misericordia di Altopascio, inoltre, sarà presente con lo stand di bomboloni e castagne.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Altopascio