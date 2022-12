I Lupi di Santa Croce si preparano alla difficile trasferta con Lagonero

Sulla scia delle quattro vittorie consecutive e del terzo posto in classifica, la Kemas Lamipel fa rotta verso Marsicotevere, nel potentino, Palasport Villa d’Agri, per incrociare le armi con la Cave del Sole Lagonegro. Un turno infrasettimanale non felicissimo, dal punto di vista logistico, come non lo fu Grottazzolina giocata di mercoledì. Anche questa volta i ragazzi di Mastrangelo avranno poco tempo per rifiatare, dato che domenica pomeriggio, al Pala Parenti, sbarcherà Reggio Emilia, per una gara tostissima e dai mille risvolti sia per il mister che per il libero Davide Morgese. Tornando a Lagonegro, è una formazione che ha vinto soltanto 2 delle 10 gare disputate e staziona al penultimo posto in classifica, con 9 punti, a fronte dei 18 conquistati dai biancorossi. Per i lucani è una gara da vincere, ma i Lupi hanno dalla loro la continuità di prestazioni dell’ultimo mese, oltre alla serenità portata dal “leader calmo”, così lo ha rinominato Mastrangelo, vale a dire Manuel Coscione. L’entusiasmo dei tifosi è ripartito, con Motta il Pala Parenti aveva un bel colpo d’occhio e la Curva si è data da fare. Lagonegro di giovedì è una trasferta che tutti, a parte pochissimi, seguiranno su Volleyball Tv in streaming, ma è evidente che una vittoria porterebbe ad una grande attesa e ad un clima molto "caldo", in senso buono, per la super sfida di domenica con Reggio Emilia.

GLI AVVERSARI: Coach Mario Barbiero può schierare come punta di diamante la vecchia conoscenza Pereira Da Silva Wagner, brasiliano "scoperto" proprio a S. Croce, arrivato nella cittadina conciaria direttamente dal Sudamerica, correva l’anno 2017. Wagner, lo scorso anno a Cuneo, ne ha messi giù 26, di palloni, domenica scorsa a Bergamo, per cui sarà l’osservato speciale assieme al fresco ex di Siena Marco Rocco Panciocco, 17 punti, e al palleggiatore Izzo. In diagonale con Panciocco ruoterà il belga Francois Lecat, vecchia conoscenza di…Manuel Coscione, con cui ha condiviso la mezza stagione alla Peimar Calci, nel 2019-2020, annata interrotta dalla pandemia. Bonola e Biasotto saranno i baluardi centrali, El Moudden il libero. Come curiosità, l’opposto Wagner è al momento terzo nella classifica di rendimento dei bomber (213 punti), dietro proprio a Matheus Motzo, terminale offensivo di S. Croce. Stesse posizioni, per i due atleti, nella classifica degli attacchi vincenti. E sempre rimanendo in ambito di statistiche e di classifiche, il centrale di Lagonegro Paolo Bonola è primo assoluto nella classifica dei muri: ne ha già presi 38.

LE DICHIARAZIONI

Alessandro Pagliai (DS): "Se mi si chiede cosa è scattato nei ragazzi per passare dalla crisi a questa striscia di vittorie, rispondo che non è successo niente di particolare. Ai periodi negativi si risponde con il lavoro individuale e di squadra, questo adesso sta dando i primi frutti. Lagonegro come ogni anno fa parte delle trasferte lunghe e difficili, anche dal punto di vista logistico. La squadra è vero che ha faticato ma è composta da giocatori di assoluto livello. Wagner, che qui abbiamo conosciuto bene, è uno degli opposti più forti del campionato".

Edwin Arguelles: "Qui mi trovo benissimo, ho incontrato tante persone che non solo fanno lavorare nel modo giusto ma anche aiutano a stare in gruppo e supportano sotto ogni aspetto. Sono contento della scelta. Sento di avvicinarmi a quelli che sono i miei obiettivi, con il lavoro quotidiano e con l’impegno mi sento migliorato, sento che sto crescendo".

ARBITRI: Arbitreranno Alessandro Pietro Cavalieri, Rosario Vecchione

ROSTER:

CAVE DEL SOLE LAGONEGRO: 1 Orlando Boscardini Andrea C, 2 Biasotto Manuel C, 3 Izzo Marco P, 4 El Moudden Omar L, 5 Lecat Francois S, 6 Rocco Panciocco Marco S, 7 Azaz El Saidy Mohamed S, 8 Biasotto Morgan S, 9 Mastrangelo Roberto P, 10 Bonola Paolo C, 11 Pereira Da Silva Wagner O, 12 Di Carlo Andrea L, 15 Armenante Stefano S.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez Edwin S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 6 Caproni Lorenzo C, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 12 Coscione Manuel P, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

