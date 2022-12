"La via dei Presepi", a San Miniato in mostra oltre 30 natività

È stata inaugurata – alle dodici di oggi, giovedì 8 dicembre – la seconda edizione de "La via dei Presepi", iniziativa voluta da Pro Loco San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione. Sono 28 in centro storico e altri quattro nel territorio comunale i presepi che le persone possono già apprezzare dall’otto dicembre fino alla fine delle feste natalizie, per l’Epifania. Ospite d’eccezione per il taglio del nastro lungo la Via Angelica il cardinale Beniamino Stella, il quale è stato omaggiato da Fondazione San Miniato Promozione con un tartufo di San Miniato (al termine della messa celebrata nella chiesa di San Domenico).

Quest’anno – oltre alla "carrellata" di presepi sulla Via Angelica grazie alla Pro Loco – ecco chi ha deciso di cimentarsi con vari presepi sparsi per la Città della Rocca: salotto del Natale a Palazzo Essenza; Monastero di San Paolo; Movimento Shalom – Palazzo Buonaparte; San Francesco; chiesa del Duomo; Pietrone; Le finestre del Seminario; Istituto Dramma Popolare; Arciconfraternita di Misericordia; chiesa di San Domenico; Fondazione San Miniato Promozione; vicolo Carbonaio; chiesa della Santissima Annunziata; casa famiglia Caritas; Del Campana Guazzesi; Santa Caterina.

E poi i commercianti: agenzia immobiliare Ceccatelli, Lullaby, Téra, Gabriele Coiffeur, cartoleria Anna Guardini, Caterina Malvezzi, agenzia immobiliare Buggiani, ristorante L’Upupa, Pizzantica del Fondo, Recupero creativo, Tabacchino di Gio. E inoltre a Roffia coi Festaioli di Roffia, a Ponte a Egola con Territorio in Comune; senza dimenticare il presepe artistico di Cigoli al Santuario della Madre dei Bambini e il presepe vivente di San Miniato Basso. Una città, insomma, a misura di presepe. Le opere si potranno vedere e visitare fino alla fine delle feste natalizie.

FONTE: FONDAZIONE SMP (3490926982 -- comunicazione@sanminiatopromozione.it)

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione