Marisa Cesario è la nuova comandante dei vigili del fuoco di Firenze

Marisa Cesario, comandante vigili del fuoco di Firenze

Per la prima volta il comando dei vigili del fuoco di Firenze sarà guidato da una donna. Ieri, mercoledì 7 dicembre, si è svolto il passaggio di consegne per l'avvicendamento tra Gennaro Tornatore e la nuova comandante Marisa Cesario, proveniente dal comando di Bari. Il comandante Tornatore saluta Firenze ed assumerà l'incarico di direttore regionale dei vigili del fuoco in Molise.

Marisa Cesario, ingegnere, presta servizio nel corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 1990. Nella sua carriera ha affrontato numerose emergenze, come il G8 di Genova, e ha prestato servizio in molti comandi. Tra questi Genova e Catanzaro e ha diretto i comandi di Como, Cosenza, Taranto, Modena e infine di Bari, prima dell'arrivo nel capoluogo della Toscana.