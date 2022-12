Mezza Maratona San Miniato, record per i vincitori Jerotich e Bukuru

Mezza Maratona San Miniato 2022, la vincitrice Lenah Jerotich

Edizione eccezionale, l’undicesima della Mezza Maratona di San Miniato confermatasi un riferimento assoluto nel panorama delle 21,097 km italiane. Entrambi i record della corsa sono caduti e quello femminile lo ha fatto in maniera fragorosa, per merito della specialista kenyana Lenah Jerotich (Atl.2005) che in 1h15’13” non solo si è aggiudicata la corsa, ma è finita nona assoluta e soprattutto ha abbassato il precedente primato di oltre 3 minuti. Bella prestazione anche per la seconda classificata, Claudia Marietta (Gs Lammari) autrice di un probante 1h19’14” mentre terza è giunta Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli Nissan) in 1h26’29”.

Primato anche in campo maschile per merito del burundiano Leonce Bukuru (Cosenza K42) che in 1h05’01” ha abbassato di 21” il precedente record stabilito dal ruandese Manirafasha nel 2018. Il corridore africano ha disputato una gara tutta di testa, trasformata ben presto in un allenamento solitario, per chiudere con 6’25” su Filippo Bianchi (Prosport Atl.Firenze) e 6’31” su Massimo Mei (Atl.Castello) ancora in grande spolvero dopo essere stato il vincitore delle prime due edizioni della classica pisana.

Ben 515 i classificati della corsa, confermatasi così evento di particolare rilievo nel campo delle maratonine. La gara, intitolata alla memoria di Giuseppe Cerone, ha avuto ancora una volta il pieno sostegno dell’amministrazione comunale e delle varie associazioni del territorio che hanno affiancato gli organizzatori nel loro sforzo e per il Comune è stato un valore in più considerando che la gara era valida anche quale Campionato Regionale Amministratori e Sindaci, andato a Matteo Lenzi (Pod.Medicea) in 1h22’31”.

Matteo Lenzi, consigliere comunale di Poggio a Caiano, ha vinto il primo Campionato regionale amministratori toscani mezza maratona di AnciToscana, che si è corso stamani in occasione della tradizionale gara di San Miniato. Primo tra i sindaci si è classificato Luca Menesini (Capannori). I primi sette di questa speciale classifica sono: Matteo Lenzi, Alberto Taccioli (assessore Monteroni d’Arbia), Gianfranco Martelli (consigliere comunale Barberino di Mugello), Luca Menesini, Michelangelo Betti (sindaco di Cascina), Gabriele Toti (sindaco di castelfranco di Sotto) e il ‘padrone di casa’ Simone Giglioli (sindaco di San Miniato).

Il via alla gara, che ha visto la partecipazione di oltre 500 runners, è stato dato dal presidente della Regione Eugenio Giani; gli amministratori sono stati premiati dal direttore di Anci Toscana Simone Gheri.

La mezza maratona di San Miniato corsa nasce da un’idea della Consulta dello Sport di San Miniato nel 2011, con la collaborazione del Comune e delle sette società podistiche del territorio. La gara principale competitiva è di 21,097 chilometri; parallelamente si corrono anche una staffetta sui 10 e 11,097 chilometri e una marcia ludico motoria con mini run e fit walking. Un evento che coinvolge tutta la popolazione e che lega sport ed economia locale.