Natale e cultura, a Certaldo orario prolungato nei musei

Un Natale all'insegna del divertimento e della tradizione ma anche della cultura si prospetta a Certaldo, dove l'orario dei musei è stato ampliato, in modo da favorire i visitatori che durante le feste vogliono scoprire il ricco patrimonio locale. A partire da questo fine settimana con il ponte dell'Immacolata e per tutti i giorni festivi fino all'8 gennaio 2023, infatti, gli spazi museali chiuderanno un'ora più tardi, alle 18:30 anziché alle 17:30 (tranne il 25 dicembre con chiusura alle 18).

A Palazzo Pretorio è possibile visitare la mostra di Claudio Cionini "Immaginare la realtà. Prospettive, luci, atmosfere": con opere che raffigurano spazi in cui non compaiono presenze umane, ma all’interno delle quali è impossibile non leggere significati simbolici ed emotivi, uno sguardo carico di poesia che trova nelle strade, nei grattacieli e nelle luci notturne il proprio canto. Le immagini metafisiche, quasi in assenza di peso, di New York, Londra, Madrid, Melbourne, diventano una sorta di viaggio interiore nei luoghi dell’anima.

Sempre a Palazzo Pretorio è inoltre visibile la mostra "Due passi nella Valdelsa fiorentina" di Roberto Bastianoni, organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino con il contributo dell'Ente Cambiano, che raccoglie oltre cento scatti del fotografo castellano nelle zone dell'Empolese Valdelsa.

A Casa di Boccaccio, tra le mura care all'autore del Decameron, si può ammirare "Omaggio a Giovanni Boccaccio, dieci + 1", ovvero il Decameron nelle opere degli artisti del 900 presenti nella collezione d'arte comunale. Una selezione di undici tra le oltre 700 opere, che è stavolta dedicata a Pierpaolo Pasolini.

Il Museo di Arte Sacra infine, allestito all'interno dell'ex convento degli Agostiniani, ospita all'interno numerose opere provenienti dalle chiese dell'antico Vicariato, tra cui pitture su tavola del '200 e del '300 (tra cui un importante esemplare dell'allievo "duccesco" Ugolino di Nerio), oreficerie barocche, stupendi paramenti sacri. Si possono visitare anche il chiostro dell'ex convento ed i sottosuoli.

Si ricorda che per tutti i residenti nel Comune di Certaldo l'ingresso ai musei e alle mostre è sempre gratuito, tutti i giorni dell'anno, previa esibizione di un documento.

Si ricorda infine che presso la biglietteria è possibile acquistare anche il "Biglietto Unico" del Sistema Museale "Museo diffuso Empolese Valdelsa" che ha validità di un anno dal momento dell'acquisto e permette l'ingresso a 20 musei situati negli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio al numero 0571 661219 o visitare il sito visitcertaldo.com

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa