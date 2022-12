Operai trovano un teschio umano in un terreno a Firenze: avviati gli accertamenti

Questo pomeriggio alcuni operai che stavano lavorando in un terreno a Firenze hanno ritrovato un teschio umano. È successo in via Bolognese Vecchia, dove è intervenuta la squadra mobile della questura di Firenze che ha avviato gli accertamenti. Il ritrovamento del teschio, probabilmente molto datato, è stato seguito poco dopo dal rinvenimento anche di un pezzo di osso sempre nello stesso terreno.

Tutti i resti sono stati trasferiti all'istituto di medicina legale di Firenze per gli accertamenti.