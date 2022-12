Vince 100mila euro con un gratta e vinci e invia collane d'oro alle bariste

Dopo aver vinto 100mila euro con un gratta e vinci ha pensato di ringraziare le due giovani bariste che glielo hanno venduto. E così, il misterioso e riconoscente vincitore, ha fatto recapitare due collanine d'oro e mazzi di fiori al locale. La storia arriva dal Bar 40mq, in via Setteponti ad Arezzo e a farla conoscere sono le due bariste Giuseppina e Federica, che sui social hanno postato la foto dei gioielli. I regali sono accompagnati da un bigliettino anonimo "...a Giusy e Fede grazie".

Secondo quanto spiegato dalle giovani del locale aretino, la vincita potrebbe risalire a qualche settimana fa, quando sono state contattate per il loro codice del punto vendita, poiché qualcuno comprando un gratta e vinci, aveva vinto 100mila euro. E così, dopo la fortuna, le bariste si sono viste arrivare fiori, ringraziamenti e due pacchettini contenenti i gioielli: "Non sappiamo chi tu sia, ma grazie per il pensiero che hai avuto per noi - scrivono sopra la foto - che questa vincita possa realizzare i tuoi desideri!".