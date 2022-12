Samminiatello, arriva il fontanello: gli abitanti contribuiscono all'acquisto

Grande novità da sabato 10 dicembre a Montelupo Fiorentino. Da domani ai due fontanelli di Fibbiana e piazza dell’Unione Europea se ne aggiunge un terzo, a Samminiatello.

La frazione ha partecipato al suo acquisto per un costo di circa 15.000 euro con una donazione di 4000 euro, di cui 2.000 da parte del Comitato di Samminiatello e 2.000 da parte dell’Associazione Unione delle Fornaci di Terracotta.

Domani alle ore 16.00 nella frazione si terrà l’inaugurazione alla presenza delle autorità, l’evento è anche un’occasione per fare festa.

Infatti l’Unione Fornaci della Terracotta e il Comitato di Samminiatello invitato tutti all’accensione dell’albero di Natale.

Per l’amministrazione comunale è "significativo l’impegno di una frazione per sostenere un’opera pubblica di cui tutti potranno beneficiare, è un segnale di attenzione e impegno civico, in cui le persone non demandano tutto al comune, ma si fanno portatrici di istanze e contribuiscono concretamente. Soprattutto per un argomento importante che riguarda tutti come la tutela dell’ambiente".