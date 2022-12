Andamento lento al Teatro del Popolo, arriva Tullio De Piscopo

Attesa al Teatro del Popolo di Castelfiorentino per l’arrivo di Tullio De Piscopo, batterista, cantautore e percussionista da anni protagonista nel panorama della musica italiana.

Domenica 11 dicembre alle ore 21,00, si terrà infatti il concerto “Dal jazz al blues…con andamento lento” con Tullio De Piscopo & Friends.

Nell’occasione Tullio De Piscopo presenta un viaggio musicale attraverso le sue mille esperienze dove si intrecciano tamburi e percussioni. Non è difficile immaginare quanta musica, quanti artisti abbia incontrato e quanti spartiti musicali siano passati nelle sue mani a cominciare dalle magiche note di Libertango con Astor Piazzolla, con il quale ha realizzato ben 10 LP percorrendo tutta la storia del grande Maestro, al sound mediterraneo del fratello in Blues Pino Daniele, alle intramontabili notti jazzistiche.

Tutto questo senza dimenticare le esibizioni da Umbria Jazz ai Festivals d’oltreoceano assieme ai Grandi del Jazz come Gerry Mulligan, Woody Shaw, John Lewis, Bob James, Chet Baker, Slide Hampton, Eumir Deodato, Quincy Jones, Scott Hamilton, Kay Winding, Lester Bowie, Dave Samuels, Bob Berg, Don Costa e Wayne Shorter, alle coinvolgenti Jam Sessions assieme a Max Roach, Billy Cobham, Famadou Don Moye, Alfonso Johnson.

E ancora le grandi collaborazioni con artisti italiani come Franco Battiato, Pino Daniele, Fabrizio De André e la divina Regina della danza Carla Fracci. Immersi in questo mood, sarà possibile ascoltare brani per sola batteria, gli storici assoli di Tullio come Melodic Drum, accanto a intramontabili pagine musicali di standard jazzistici. Previsti anche brani di grande successo dal suo repertorio pop e l’atmosfera dei caldi suoni del Mediterraneo e dei vicoli di Napoli.

Gli appuntamenti con il jazz proseguiranno al Teatro del Popolo di Castelfiorentino il prossimo 20 dicembre con Alessandro Lanzoni Trio Feat.Francesco Cafiso.

Domenica 11 Dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

DAL JAZZ AL BLUES …CON ANDAMENTO LENTO

con Tullio De Piscopo&Friends

PREZZI

Posto unico € 20,00/ridotto soci Coop € 15,00

ORARIO BIGLIETTERIA:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it