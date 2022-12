Anziana si allontana da casa, trovata morta vicino a una chiesa

Un'anziana di 84 anni è stata rinvenuta cadavere a Retignano di Stazzema, vicino alla chiesa di San Pietro Apostolo, nella serata di ieri. La donna si era allontanata dalla sua casa in alta Versilia ed è stata cercata per tutta la giornata dell'Immacolata. Dopo le 22 alcuni passanti l'hanno notata e sono stati chiamati 118 e carabinieri. La donna era stata probabilmente colta da un malore e per lei non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche il personale del Soccorso Alpino di Querceta per il recupero.