In viaggio in autostrada con 2 kg di hashish, arrestati

Erano in viaggio in A1 con 2 kg di hashish, ma la polstrada di Battifolle (Arezzo) li ha arrestati. In manette due 30enni originari dell'Albania ma residenti da anni a Savona. La questura di Arezzo ha detto che non avrebbero saputo spiegare il motivo del loro viaggio ad Arezzo. Così è scattata la perquisizione del mezzo. Sotto il tappetino del sedile passeggero anteriore sono stati trovati i due chili di hashish; erano sistemati in un vano ricavato sotto la moquette dell'auto. La droga, suddivisa in due panetti, una volta immessa nel mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 50mila euro. Per i due è scattato il fermo poi sono stati trasferiti nel carcere aretino di San Benedetto.