Attività per tutti, anche natalizie: il programma in biblioteca a Empoli

Attività per adulti, per bambini e ragazzi. Attività legate al Natale, ma non solo con tante finestre aperte sulla scienza, sulla lettura, sulle lingue straniere e tanti altri argomenti ancora, da scoprire e approfondire. Tutto pronto per una nuova settimana di appuntamenti alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, da lunedì 12 fino a sabato 17 dicembre 2022.

Per quanto riguarda gli adulti, si comincia con 'Sferruzza, Sferruzza', lunedì 12 dicembre alle 15.30: le creative Sferruzzanti attendono gli interessati nei locali della biblioteca comunale di via dei Neri 15 con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all’incontro, basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571.757840. Venerdì 16, alle 20.30, appuntamento con "Ciak si legge. Dal libro al film" con gli Amici della Biblioteca in collaborazione con Il Solito dibattito: il Cenacolo degli Agostiniani ospiterà un dibattito relativo al pensiero di Pasolini con il confronto fra "Ragazzi di vita" e il primo film di questo autore. La serata, con inizio alle ore 20.30, sarà anche l'occasione per scambiarsi gli auguri con un aperitivo natalizio. L'ingresso è gratuito senza bisogno di prenotazione. Sabato 17 dicembre alle 10, riflettori accesi sul gruppo di lettura della 'Fucini', #preferireidino: il gruppo promosso dall'associazione Amici della biblioteca comunale Renato Fucini, aperto a tutti gli appassionati di libri e lettura, discuterà di "Una storia semplice" di Sciascia. Per entrare a far parte del gruppo, basta contattare l'associazione attraverso la sua pagina Facebook oppure inviando una mail all'indirizzo amicibibliofucini@gmail.com.

Entrando nella Sezione Ragazzi, lunedì 12 dicembre alle 17, spazio a Baby M-Assaggi di lettura, letture ad alta voce per piccolissimi da 18 a 36 mesi di età, nella Torre del racconto, con storie morbide da ascoltare e toccare circondati da bellissimi libri. Il giorno dopo alla stessa ora, tutti (3-7 anni di età) "Nelle terre dei ghiacci con mamma Pinguino", protagonista de L'Ora del Racconto e delle sue letture ad alta voce nella Torre del racconto con la bibliotecaria Antonella. Il 14 dicembre, di nuovo alle 17, si parlerà invece francese con la lettura di "Je serai renne du père Noël", a cura dell’associazione Fil Rouge per bambine e bambini da 8 a 11 anni. L'Ora del fare, con la bibliotecaria Giulia, sarà invece protagonista giovedì 15 dicembre alle 17 con un laboratorio creativo: l'iniziativa "La posta natalizia" è per partecipanti da 5 a 10 anni di età che avranno la possibilità di imparare a scrivere la letterina a Babbo Natale anche in CAA, perché le possano capire anche le renne della slitta.

Arrivati a sabato 17 dicembre, la biblioteca si farà addirittura in tre: tanti sono gli appuntamenti pensati per i più piccoli. Alle 10 e alle 11 è in programma una nuova tappa di "Ti regalo un giorno da bibliotecario. Prova l'esperienza di fare il bibliotecario insieme a noi": Antonella guiderà i partecipanti, da 7 a 10 anni di età, all'interno della biblioteca, svelando i segreti del mestiere. Alle 17 invece via a "Naturali approfondimenti", divertenti incontri interattivi per bambine e bambini da 7 anni in su per conoscere la natura. "Piccole grandi storie di biodiversità. Mi è sembrato di vedere un..." è il titolo del laboratorio per imparare a conoscere e riconoscere i più comuni animali del territorio. In particolare, nella prima parte dell’attività verranno mostrate alcune delle specie che caratterizzano la fauna del Montalbano, spiegando le loro caratteristiche, le tracce che possono lasciare, le loro abitudini e i segni particolari per facilitarne il riconoscimento, mentre un gioco finale interattivo permetterà ai partecipanti di imparare a riconoscere al meglio la biodiversità animale che ci circonda. Il tutto a cura di Matteo Tamburini.

Per informazioni e prenotazioni per partecipare alle iniziative della Sezione Ragazzi, è possibile inviare una mail all'indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamare il numero 0571.757873. La Sezione Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L'orario invece in vigore per quanto concerne la sezione generale della 'Fucini' è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa