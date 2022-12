Autoarticolato si ribalta su una strada di Pescia

I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia, Distaccamento di Pescia sono impegnati da questa mattina in via di San Piero nel Comune di Pescia, per il recupero di un autoarticolato ribaltatosi a bordo strada. Non si registrano danni a persone. Complesse le operazioni di recupero dell'autoarticolato che vede impegnate un Autogru dei vigili del fuoco proveniente dal Comando VVF di Prato e un ulteriore autogrù di una società privata di Lucca. L'autoarticolato viaggiava a pieno carico e per cause in corso di accertamento è finito fuori strada, proprio nel tratto di strada dove passa l'alta tensione su tralicci e rimanendo in bilico sulla scarpata, che sotto vede il passaggio di una strada privata utilizzata da una azienda locale. Sul posto necessario anche l'intervento di personale qualificato di Terna, la società che gestisce la linea elettrica nazionale, per la messa in sicurezza della linea di Alta tensione. Per permettere le operazioni di recupero è stato chiuso il tratto di strada interessato dal personale della Polizia Municipale di Pescia. Operazioni ancora in corso.