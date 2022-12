Raccolte 3mila letterine per Babbo Natale a Fucecchio

Più di 3000 letterine in dieci anni, più di 100 nella sola giornata di ieri, giovedì 8 dicembre. Sono tutti i sogni che i bambini hanno affidato a Babbo Natale grazie a Natalia, luogo magico in cui, dal 2012, Babbo Natale riceve e legge le letterine a lui indirizzate tanto da conoscere ormai perfettamente i gusti dei più piccoli.

Tanti i desideri: dai più gettonati, quelli che godono di ampia pubblicità nella grande distribuzione, a quelli più divertenti, come un divano su cui riposarsi con il proprio cagnolino oppure gli occhiali firmati da regalare alla mamma.

Poi i grandi classici, quelli che soltanto l'immaginazione di un bambino può elaborare, come le richieste di veri dinosauri o gorilla, fino alle letterine che offrono grandi spunti di riflessione, come quella di una bambina di sette anni che ha scritto a Babbo Natale soltanto per salutarlo, perché in realtà non le manca niente.

E proprio tra queste ultime, una in particolare è rimasta nella memoria di Natalia, quella di un bambino di Amatrice che, pochi mesi dopo il devastante terremoto, chiese a Babbo Natale di poter ricevere in dono una casa nuova.

Ma come deve essere una letterina ben fatta? A spiegarlo sono proprio gli elfi di Natalia, secondo cui una lettera si compone di quattro parti. La prima, quella della presentazione, in cui i bambini si presentano a Babbo Natale; la seconda, quella dei buoni propositi, dove i bambini si impegnano e promettono a Babbo Natale di cambiare qualche aspetto della loro vita; la terza, la più ambita, è la descrizione dei propri desideri e la richiesta dei regali; la quarta, infine, quella dei saluti, in cui i bambini esprimono tutto il loro affetto a Babbo Natale.

Insomma, Natalia si conferma il paese dei sogni e anche domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 10 (indipendentemente dalle condizioni meteo), Babbo Natale aspetterà i bambini e le loro letterine nel suo Castello, tingendo di magia l'intero Parco Corsini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa