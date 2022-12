Un aiuto ai bambini ucraini, concerto lirico di beneficenza a Firenze

Sabato 17 dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa dei Santi Simone e Giuda (via Lavatoi 1, Firenze), si terrà il Concerto Lirico di Beneficenza per la Pace in Ucraina, organizzato dall’associazione Ucraina-Firenze "Lilea" Onlus.

L'obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi per l'acquisto di generatori di corrente e altri beni strumentali da consegnare direttamente in Ucraina, presso ospedali pediatrici, scuole o orfanotrofi, in modo da aiutare i bambini ucraini a sopportare al meglio il difficile e duro inverno incombente. Per acquistare i biglietti o chiedere informazioni inviare una mail all'indirizzo associazione.lilea@gmail.com.

“Tutto il mondo si sta preparando a festeggiare Natale e Capodanno – affermano gli organizzatori – L'Ucraina, invece, sta continuando a lottare per la propria libertà ed esistenza. I bambini ucraini, a causa dei disumani bombardamenti alle infrastrutture civili, vivono nel buio, senza acqua calda e al freddo. Aiutiamoli a sopportare il gelo e a sopravvivere a questo inverno”.

È possibile effettuare un’ offerta libera in loco, oppure donare e effettuare una prenotazione direttamente da questo link.

Per donazioni con bonifico bancario: Banca MPS, IBAN IT 11 X 01030 : 02818 000000677579.

Per donazioni con carta di credito o account PayPal: QUI.

Per donazioni via Facebook, cliccare su "Fai una donazione" nella pagina dell’associazione: QUI.