Cadavere in un bosco a Piombino, la morte risalirebbe ad un mese fa

È stato ritrovato il cadavere di un uomo in un bosco a Piombino. Il decesso sarebbe risalente a non più di un mese fa. L'identità della persona è ancora da stabilire. La scoperta è stata fatta in modo fortuito in un'area a poche centinaia di metri da un gruppo di abitazioni conosciuta come Diaccioni. Il corpo, ritrovato giovedì scorso, era in avanzato stato di decomposizione. La procura di Livorno ha aperto un fascicolo conoscitivo e disporrà l'autopsia.

Al momento non ci sarebbero denunce di scomparsa nella zona. Le indagini sono curate dai carabinieri del comando provinciale di Livorno con la compagnia di Piombino.