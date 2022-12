Ciatt Prato: i giovani portano a casa due ori, un argento, due bronzi

Non solo prima squadra. Per il Ciatt Prato arrivano anche grandi soddisfazioni dal settore giovanile. Ricco il medagliere portato a casa dalla compagine pratese (due ori, un argento, due bronzi) che nella graduatoria per società del primo torneo nazionale giovanile della stagione, disputato a Terni, ha ottenuto il secondo posto dietro TT Torino e davanti a Castel Goffredo.

Fra gli atleti del Ciatt che sicuramente si sono messi più in luce c’è Arianna Barani, già elemento della prima squadra di serie A1 femminile, che, al termine di una finale all'insegna del confronto di stili, ha sconfitto per 3-1 (11-9, 7-11, 11-7, 11-4) Elisa Armanini (Tennistavolo Torino), ottenendo il primato nella categoria Under 21 femminile. Terzo posto nell’Under 17, invece, per Matteo Fantoni, sconfitto in semifinale per 3-1 (7-11, 11-6, 11-7, 13-11) da Giacomo Izzo (Milano Sport Tennistavolo)

Immancabile in queste competizioni, come al solito, Giulio Campagna, che prima ha centrato il terzo gradino del podio dell’Under 15, perdendo solo in semifinale contro il futuro vincitore del torneo, Simone Garello, dopo aver superato anche lo scoglio rappresentato dal numero uno della categoria, Nicholas Famà, e poi ha dominato nell'Under 13, battendo in finale per 3-0 (11-9, 11-3, 11-8) Gabriel Deleraico (Tennistavolo Vigevano Sport). Molto bene al torneo di Terni anche il fratello di Giulio, Pietro Campagna, che ha ottenuto la seconda posizione tra gli Under 11 perdendo 3-1 (11-7, 11-7, 7-11, 11-6) la finalissima contro Trevisan.

Prima gioia stagionale, infine, anche per Sofia Bianchi che, dopo un avvio contratto, si è imposta nel tabellone di consolazione della categoria Under 11 superando per 3-0 prima Claudia Meis e poi Paola Comini e aggiudicandosi per 3-1 la finalissima contro Cristina Zappa.

Fonte: Ufficio Stampa