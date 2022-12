Contributi per lo sport, al via il bando del Comune di Siena

Via la bando per i contributi al mondo dello sport all’interno della delibera approvata dal Comune di Siena per “priorità e dei criteri per l’utilizzo di 1,3 milioni di euro a sostegno delle famiglie, delle imprese e del terzo settore per affrontare la crisi del caro-energia e l’economia di guerra”. Sono a disposizione delle associazioni sportive 150mila euro per far fronte al caro bollette dell’ultimo periodo, la scadenza è per il prossimo 20 dicembre.

Caratteristiche. L’entità complessiva del contributo è, come detto, di 150mila euro. La modalità di accesso è legata alla presentazione di istanza a seguito di avviso pubblico. Possono presentare richiesta di contributo le associazioni e le società sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva che gestiscono impianti sportivi (pubblici e/o privati) e/o spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa; l’ente richiedente deve avere legale ed operativa nel Comune di Siena ed essere fisicamente identificato tramite codice fiscale o partita Iva. E’ previsto un contributo una tantum sulla base delle bollette pagate relative ai primi sei mesi dell’anno 2022 in rapporto allo stesso periodo 2021, con un tetto massimo di mille e cinquecento euro per soggetto.

Modalità e termine presentazione delle domande. In particolare, possono presentare domanda di contributo: le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (Asd o Ssd), gli Enti di Promozione Sportiva e tutte le altre associazioni e soggetti privati senza scopo di lucro a vocazione sportiva con particolare attenzione a quelle che gestiscono impianti sportivi (pubblici e/o privati) e/o spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa. L’ente richiedente deve avere sede legale ed operativa nel Comune di Siena ed essere fiscalmente identificato tramite Codice Fiscale o Partita Iva.

Il contributo. Il contributo una tantum sulla base delle bollette pagate relative ai primi sei mesi dell’anno 2022 in rapporto allo stesso periodo dell’anno 2021 con un tetto massimo di mille e cinquecento euro per soggetto. In caso di economie, saranno finanziate le eventuali spese dirette sostenute nell’anno 2022 dai soggetti richiedenti individuati come sopra indicato che sono correlate alla gestione degli impianti sportivi pubblico e/o privati e/o spazi dedicati all’attività sportiva e motorio ricreativa; sono riferite alla ripartenza delle attività nonché all’aumento dei costi energetici degli spazi sportivi e le altre spese connesse a favorire la continuità della pratica sportiva e all’organizzazione di eventi/manifestazioni. L'interessato potrà presentare la domanda utilizzando il modello appositamente predisposto e pubblicato su sito web del Comune di Siena; la domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e inviata alla Direzione Cultura e Fundraising – Servizio Sport e Tempo Libero, Gestione Impianti Sportivi, esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo Pec del Comune di Siena (comune.siena@postacert.toscana.it), entro le ore 12 del giorno 20 dicembre 2022. Le richieste di contributo che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese nel periodo di tempo indicato saranno ritenute irricevibili e pertanto non accolte.

La somma di euro 1milione e 340mila è stata ripartita nei seguenti comparti: bonus carovita alle famiglie, 500mila euro; bonus carovita terzo settore, 190mila euro; bonus utenze mondo sport, euro 150mila euro; bonus Tari a favore di utenze non domestiche, 500 mila euro. Il documento stabilisce anche le modalità di concessione. Sono ancora aperti gli altri bandi. Contributi Tari ( https://www.comune.siena.it/node/3237 ); Bonus carovita utenze (sito Comune di Siena https://www.comune.siena.it/node/558 e (sito Obiettivo famiglia https://www.sienafamiglia.it/bonus-utenze/); Bonus carovita terzo settore (sito del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/node/3637), (sito Obiettivo famiglia https://www.sienafamiglia.it/enti-del-terzo-settore/bonus-carovita/).

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa