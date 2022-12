Diversità e diritti Lgbtqia+, evento a Montespertoli

Cosa pensano i giovani rispetto alle tematiche legate al genere e all'orientamento sessuale? Sono presenti ostacoli e/o discriminazioni nel mondo della scuola, dello sport e nella società di oggi?

Martedì 13 Dicembre dalle ore 18:00 alle 20:00 presso l'Auditorium de "Le Corti" di Montespertoli, Via Sonnino n°1, Montespertoli, si parlerà del punto di vista dei giovani sulla diversità e sui diritti delle persone LGTBQA+.

L’incontro è organizzato dalla Cooperativa Sociale Coop21 in collaborazione con il Comune di Montespertoli e grazie al contributo della Regione Toscana.

Nel corso della serata sarà proiettato un breve video, con interviste di alcuni giovani e allenatori del territorio realizzato dagli operatori di strada di Coop21. Seguirà un dibattito a cui parteciperanno i/le referenti del Consiglio dei Giovani di Montespertoli, l’Assessore al Sociale Daniela Di Lorenzo, l’Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli e l’Assessore allo sport Paolo Vignozzi.

Interverranno per Coop21 Elisa Brigiolini, psicoterapeuta esperta di questioni di genere e Matteo Ceccherini, psicologo coordinatore del servizio di educativa di strada.

"Il tema dell’orientamento sessuale e dell’omofobia è spesso ancora tabù. È fondamentale per la società del futuro parlare insieme ai giovani e decidere quali azioni portare avanti insieme, tra istituzioni, giovani e società sportive." spiegano in una dichiarazione congiunta gli assessori del Comune di Montespertoli.

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere una sensibilità nuova e maggiore rispetto alle tematiche legate all'orientamento sessuale, soprattutto tra i giovani. Ci sono tante difficoltà e pregiudizi che le nuove generazioni incontrano su questi temi sia a scuola che nel mondo dello sport e, a seconda dei casi, nei contesti domestici. Iniziative come queste puntano a promuovere nei ragazzi e nelle ragazze un ruolo di protagonismo nell'intento di sensibilizzare la comunità sulle tematiche legate all'orientamento e all'identità sessuale.” Spiega lo psicologo Matteo Ceccherini.

“Con l'affossamento del DDL Zan è ancora più importante far sentire la voce dei ragazzi, che si sentono molto vicino a questi temi, soprattutto in un paese piccolo come Montespertoli dove è più difficile per una persona affermare il proprio orientamento sessuale e aumenta il rischio di incapparee in discriminazioni” aggiunge Vittoria Spisa, referente del Consiglio dei Giovani.