Empoli Città del Natale, nel weekend cambia la viabilità

Prosegue “Empoli Città del Natale” (https://www.empolicittadelnatale.it/), con nuove attrazioni, installazioni, allestimenti natalizi, intrattenimento, mercatino, punti ristoro e molto da scoprire, a partire da Empolino, la mascotte fra le novità di questa edizione. Con l'avvio della manifestazione e fino all’8 gennaio 2023, sono stati adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità che interessano strade e piazze coinvolte, nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 17 alle 20, come disposto con ordinanza 597 del 18 novembre 2022 (https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-597-2022). Inoltre, sono già in vigore modifiche alla viabilità del centro per il passaggio del ‘Trenino di Natale 2022’ per tutto il periodo natalizio, come disposto con ordinanza 596 del 18 novembre 2022 (https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-596-2022).

A integrazione di quanto disposto in particolare con l'ordinanza 597 del 18 novembre, sono state decise ulteriori modifiche alla viabilità che interessano la zona di piazza della Vittoria nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 18 alle 20. Entrando nel dettaglio, con l'ordinanza 628 del 9 dicembre 2022 (https://www.comune.empoli.fi.it/ordinanza-628-2022), è disposta l'adozione, nel periodo compreso da domani, 10 dicembre 2022, all'8 gennaio 2023, dalle ore 18 alle 20, nei giorni sabato, domenica e festivi, di questi provvedimenti di viabilità temporanei: in piazza della Vittoria, tratto fra via T. da Battifolle e via Roma, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via F.lli Rosselli; in via Curtatone e Montanara, obbligo di svolta a destra in direzione via J. Carrucci.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa