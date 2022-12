Frana a Pietrasanta, venti persone isolate. Crollato anche un albero

A Pietrasanta, in seguito alla chiusura al transito di veicoli e pedoni di via Vitoio per uno smottamento causato dal maltempo, una ventina di persone sono rimaste isolate. Nella frana è crollato anche un grande albero che fortunatamente non ha schiacciato persone o danneggiato case.

Al momento è in corso l'intervento di ripristino da parte degli addetti Enel; sul posto ci sono anche i tecnici comunali, una ditta incaricata dal Comune e i vigili del fuoco.