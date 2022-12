Giornata della Trasparenza all'Università di Siena

Sarà un incontro di condivisione, dedicato ad informare sui temi della prevenzione della corruzione, sulla trasparenza e sulle “best practice” attuate all’Università di Siena in questi ambiti, l’incontro che si terrà lunedì 12 dicembre in Rettorato, per la “Giornata della Trasparenza”. L’appuntamento, che rappresenta un importante momento di dialogo e ascolto sull’attività dell’Ateneo per il raggiungimento di maggiori livelli di trasparenza, si aprirà alle ore 10 nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato a Siena.

L’evento sarà coordinato dal Direttore Generale Emanuele Fidora, responsabile anticorruzione e trasparenza dell’Ateneo e aperto dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra.

Durante gli interventi in programma saranno illustrate le novità nell’ambito e gli istituti di accesso; non mancherà il punto di vista di studentesse e studenti. L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare la rilevazione del benessere organizzativo del personale e il piano di azioni positive per il suo raggiungimento; infine verrà esaminata la performance complessiva dell’ente.

Già da anni l’Ateneo è impegnato in azioni volte ad una maggiore attenzione a questi temi; fra gli obiettivi del triennio 2022-2024, l’Università di Siena sta intervenendo sul miglioramento dell’informatizzazione dei dati pubblici sull’ente e sulla formazione del personale, come leva per l’innalzamento della conoscenza dei fenomeni.

Sono in programma gli interventi di: Attilio Lasio, del collegio dei Revisori dei conti, di Emiliana Scarpellino, funzionaria dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Toscana e Umbria, di Alessandra Acciai, rappresentante delle studentesse e degli studenti dell’ateneo, di Alessandro Agnetis, presidente del Nucleo di valutazione, di Elisa Pratali, componente del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo e di Pierosario Lomagistro, dirigente dell’Area organizzazione e sistemi informativi.

Oltre che in presenza sarà possibile seguire l’evento anche in streaming sui canali dell’Ateneo.

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa