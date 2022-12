Giornata internazionale dei diritti umani, la Toscana delle donne scende in piazza

Non una settimana di eventi, ma un impegno permanente a favore dei diritti e dei talenti delle donne, in una sfida decisiva per l’intera società.

Questo intende essere la Toscana delle Donne, progetto che ora incrocia il suo percorso con la Giornata mondiale dei diritti umani.

Il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, insieme alle rappresentanti del movimento Donna Vita Libertà di Firenze la Toscana delle Donne scende in piazza per esprimere il sostegno alla lotta delle donne iraniane, in prima fila per una battaglia che in realtà è di tutte e di tutti.

Il momento sarà arricchito anche dalla musica del quartetto Gynaikos della Scuola di musica di Fiesole che eseguirà il “Quartetto in sol maggiore op. 33 n.5” di J. Haydin

Appuntamento domani, sabato 10 dicembre (ore 12.30), in piazza del Duomo, davanti a palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana.

Fonte: Regione Toscana