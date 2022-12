I migliori regali tech

Scegliere il regalo giusto è sempre difficile, ancor di più se il destinatario ama la tecnologia. Ci sono infatti diversi fattori da tenere in considerazione, come le sue passioni, ed è per questo che la scelta deve essere sempre ponderata a fondo. In questo articolo, pertanto, andremo alla scoperta di 5 prodotti tech che saranno sicuramente regali graditi.

Vasi per piante smart

Se la persona che riceverà il regalo ha la passione per il giardinaggio, c'è un regalo hi-tech fantastico che la aiuterà a coltivare il suo pollice verde. Si tratta del vaso per piante smart: un prodotto che fornisce informazioni importanti sullo stato di salute della piantina, e che raccoglie questi dati grazie a una serie di sensori altamente tecnologici. Per fare qualche esempio, è in grado di misurare il pH del terreno, l'umidità e la temperatura, per ottimizzare l'irrigazione. I dati raccolti dai sensori vengono poi trasmessi ad un'applicazione per smartphone, in modo che l'utente possa sempre tenere sotto controllo la situazione.

Un mini drone

Il drone è uno dei gadget più popolari degli ultimi anni. È molto divertente da usare e può essere utilizzato per diverse attività, come scattare fotografie aeree o girare video in HD. Il mini drone è una versione in piccolo: costa meno, è più compatto ed è più facile da trasportare e da usare. È il regalo ideale anche per una donna che ama il mondo della tecnologia e che non disdegna l'originalità. Inoltre, un mini drone è utile anche per via del fatto che può essere guidato tramite lo smartphone.

Un visore VR

Non si potrebbe stilare una lista di regali hi-tech senza includere la realtà virtuale, una tecnologia di cui si parla sempre più spesso, sia per divertimento che per lavoro(pensiamo al metaverso). Il visore VR è il gadget ideale per avvicinarsi a questo mondo nel migliore dei modi: grazie ad esso, infatti, è possibile visualizzare video e foto a 360°, giocare ai videogame sfruttando la realtà immersiva e, un domani, accedere a tutte le componenti del metaverso. Ovviamente il visore VR non è un gadget economico, ma è perfetto per chi ama la tecnologia e vuole essere sempre al passo con le ultime tendenze.

Una sigaretta elettronica

Se la persona che riceverà il regalo è adulta e fuma, una sigaretta elettronica potrebbe essere il dono giusto da farle. Questo prodotto hi-tech ha rivoluzionato il mondo del fumo, offrendo un prodotto che non produce fumo ma vapore, e che consente di replicare i gesti delle sigarette tradizionali, con un potenziale rischio ridotto e con la possibilità di ridurre anche fino a zero il contenuto di nicotina. Dispositivi come quelli prodotti dal brand blu, per esempio, possono infatti diventare degli alleati per smettere gradualmente di fumare. Un altro aspetto di cui tenere conto è che è possibile scegliere i liquidi da vaporizzare con essenze diverse, dalle tabaccose fino alle fruttate.

Un robot aspirapolvere

Un aspirapolvere robot è un gadget che può rendere la vita più semplice, soprattutto per chi ha poco tempo o non ama i lavori domestici. Esso, infatti, sa muoversi autonomamente e pulire i pavimenti in modo rapido ed efficiente. I migliori modelli presenti sul mercato sono dotati di sistemi intelligenti che permettono di mappare le stanze, così da capire dove sono gli ostacoli prima di colpirli. Alcuni sono addirittura dotati di stazioni per lo svuotamento automatico e di funzioni auto-pulenti. Infine, i robot aspirapolvere più avanzati sono anche in grado di lavare i pavimenti.