Camion colpisce tramvia in via di Novoli, nessun ferito

Camion contro tramvia in via di Novoli. Quest'oggi alle 13.20 il mezzo pesante si è scontrato con il convoglio e per rimuoverlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze e Firenze Ovest. Il mezzo stava uscendo da una strada privata quando ha centrato la tramvia. Non ci sono feriti. Lo scontro è avvenuto tra le fermate Regione Toscana e Peretola della linea T2. Le corse stanno tornando lentamente alla normalità.