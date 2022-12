Investito dal ritorno di fiamma, 63enne ustionato gravemente

Nella mattinata di oggi, a Castiglion Fiorentino, un uomo di 63 anni è rimasto ustionato dopo aver acceso il fornello a gas ed essere stato investito da un ritorno di fiamma. Il 63enne, che si trovava in un’abitazione in località Pieve di Chio, ha acceso il fornello a gas senza accorgersi che l'impianto avesse una perdita. Il malfunzionamento ha provocato un ritorno di fiamma con conseguente esplosione che gli ha procurato ustioni sul 30 per cento del corpo. Il 63enne ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso di Arezzo, guidando per circa 20 chilometri, per poi venire traferito al più presto al Centro Grandi Ustioni a Pisa, anche se fortunatamente non risulta comunque in pericolo di vita.