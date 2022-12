La Valdelsa ricorda l'anniversario della morte di Marcello Torre, sindaco di Pagani (Sa) ucciso dalla camorra 42 anni fa. Domenica 11 dicembre l’anniversario sarà commemorato con una iniziativa organizzata dal presidio valdelsano di Libera "Marcello Torre", che si svolgerà presso la pista ciclabile che unisce Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa, che è intitolata proprio a Marcello Torre.

L'iniziativa si svolgerà in due momenti. Alle 9 vi sarà il ritrovo presso il cartello in memoria di Marcello Torre sulla ciclopedonale all'ingresso di Poggibonsi, con deposizione di un mazzo di fiori e intervento delle Istituzioni.

Alle 9,45 l'iniziativa si sposterà sul lato colligiano della pista con deposizione di un mazzo di fiori al cartello in memoria di Marcello Torre e intervento delle Istituzioni.

L'iniziativa è aperta a tutti ed è organizzata con il patrocinio dei due Comuni.

Fonte: Ufficio Stampa