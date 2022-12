Mercati di Natale, due domeniche in zona stadio a Empoli

Mercati straordinari in zona stadio comunale, aspettando le festività natalizie. Le date da segnare in agenda sono quelle di domenica 11 e di domenica 18 dicembre 2022: i mercati straordinari si svolgeranno nel consueto orario del mercato settimanale del giovedì, dalla mattina presto fino alle ore 13.30.

Sono previsti banchi di generi alimentari, extralimentari e produttori agricoli.

In occasione delle due iniziative, viabilità e sosta subiranno le modifiche in vigore solitamente in occasione del mercato settimanale del giovedì: dunque l’area sportiva, da via Bisarnella, zona ponte sull’Orme, a via delle Olimpiadi sarà chiusa al traffico dalle prime ore del mattina fino al primo pomeriggio al termine della pulizia strade.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa