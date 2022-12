Mostra sui presepi a Pistoia: centinaia di visitatori nei primi giorni di apertura

Ha registrato un buon successo nei primi giorni di apertura la mostra sui presepi In Cammino verso la Stella allestita negli Antichi Magazzini e nell’atrio del Palazzo comunale di Pistoia. Centinaia di visitatori non si sono lasciati sfuggire la possibilità di visitare i 40 presepi inaugurati nel pomeriggio di domenica 4 dicembre. L’esposizione sulla Natività si può visitare tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 con ingresso gratuito.

Intanto proseguono gli appuntamenti del calendario di “Natale in città”.

Lunedì 12 dicembre alle 10 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini è previsto lo spettacolo “RI-BELLI Teatro ragazzi-Rosa” di e con Teresa Bruno e di produzione Teatro C’art. La fascia di età consigliata è dai 3 anni. A cura di ATP Teatri di Pistoia, info 0573 991609 - www.teatridipistoia.it .

Sempre lunedì 12 alle 17 nella sala Manzini della Biblioteca San Giorgio, per il ciclo “Scuola Alimentare”, si terrà “Cibi natalizi nel mondo: viaggio tra i piatti natalizi tradizionali dei 5 continenti”, a cura della biologa nutrizionista Stefania Capecchi. Prenotazione obbligatoria tramite corsi.sangiorgio@comune. pistoia.it . Info, 0573 371600 - www.sangiorgio.comune.pistoia. it .

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dicembre alle 16.45 in piazza del Duomo le Aree Bambini Blu, Gialla e Verde invitano i piccoli dai 5 agli 8 anni ad un pomeriggio insieme per intrecciare storie, parole e disegni da regalare alla città, con l’evento “Giro di parole gentili e scambi di auguri” (ritrovo presso le logge del palazzo comunale). Per partecipare la prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0573 452341 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 o scrivere a areagialla@comune.pistoia.it .

Martedì 13 dicembre alle 10 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio si terrà un incontro per le scuole con la scrittrice americana Jacqueline Woodson e a seguire l’inaugurazione del nuovo allestimento dello spazio YouLab Pistoia: An American Corner. Info, 0573 371600 - www.sangiorgio.comune.pistoia. it . Sempre alle 10 al Piccolo Teatro Bolognini un nuovo appuntamento con lo spettacolo “RI-BELLI Teatro ragazzi-Rosa” di e con Teresa Bruno e di produzione Teatro C’art. L’iniziativa è consigliata a partire dai 3 anni. A cura di ATP Teatri di Pistoia, info 0573 991609 - www.teatridipistoia.it .

Mercoledì 14 dicembre alle 17 nella sala San Giorgio Ragazzi della Biblioteca San Giorgio si svolgerà il laboratorio ludico-esperienziale “CIBOLANDO: mangiare è un gioco”, per bambini da 6 a 10 anni. Il massimo dei partecipanti è di 10, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune. pistoia.it . A cura di Chicco di Riso Onlus, info 0573 371600 - www.sangiorgio.comune.pistoia. it .

Sempre mercoledì 14 dicembre alle 21 al Teatro Manzoni il Concerto di Natale “Mauro Bolognini incontra i musicisti del suo tempo: Ennio Morricone e Piero Piccioni”. L’ingresso è gratuito. A cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, informazioni info@fondazionecrpt.it . Alle 21.15 al circolo ricreativo Sperone APS è previsto “Un Natale a Ceylon e altri racconti indiani. Un viaggio di parole e immagini”. A cura del Gruppo fotografico Fornaci ETS e circolo ricreativo Sperone APS/laAV, per informazioni 0573 31355 – 0573 452665.

Giovedì 15 dicembre alle 10.15 al Piccolo Teatro Bolognini si terrà “RI-BELLI Teatro ragazzi, L’angelo della storia”, con scrittura di Daniele Villa – Creazione Sotterraneo. A partire dai 14 anni. A cura di ATP Teatri di Pistoia, info 0573 991609 - www.teatridipistoia.it .

Successivamente alle 16 , nella Serra di Montuliveto nell’omonimo parco, sarà presentato il libro “L’avventura di Leopoldo” di Lara Usberghi, che sarà intervistata da Linda Rafanelli di “Tra le righe” (Tvl). Tra gli ospiti speciali, i ragazzi dell’Incontrario e di To Groove e gli utenti del Centro per le famiglie. A cura di Intrecci Cooperativa Sociale, per info info@intreccicoop.it .

Infine giovedì 15 dicembre alle 17 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio sarà presentato il libro “In forma di essere umano” di Riccardo Gazzaniga per l’iniziativa “Giallo in biblioteca”. Dialogheranno con l’autore Giuseppe Previti e Maurizio Gori. A cura degli Amici del Giallo Pistoia, per info 0573 371600 - www.sangiorgio.comune.pistoia. it .

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa