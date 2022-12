Musica, 'Jungle Belle Weekend' alla Limonaia di Fucecchio

Musica suonata, mixata e… raccontata. Nomi noti e giovani talenti, musicisti, dj e scrittori. Per scoprire come nasce una canzone o un genere musicale. E ballare, ovviamente.

Tutto alla Limonaia di Parco Corsini, a Fucecchio, tutto a ingresso libero per “Jungle Bell Weekend e il Salotto della Sottocultura”, rassegna musical/letteraria in programma da dicembre 2022 a febbraio 2023, ideata e organizzata dall’associazione culturale Lemon con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e di Sokom e con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fucecchio.

Bruno Belissimo, Savana Funk e Huma sono i protagonisti dei primi tre appuntamenti, il Jungle Bell Weekend in programma venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre.

Dj, produttore e polistrumentista italo-canadese, Bruno Belissimo ha un suono unico influenzato dai classici dell’italo/space disco italiana e dalle colonne sonore dei film horror/sci-fi degli anni 70/80: tutto elaborato con piglio personale e nel segno della contemporaneità. A lui l’onore di aprire il Jungle Bell Weekend, venerdì 9 dicembre.

Sempre alla Limonaia di Parco Corsini, sabato 10 dicembre sarà la volta dei Savana Funk, band che incarna l'essenza della live band, unendo funk, rock, blues e musica africana con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica che l’ha imposta anche oltreconfine.

La serata di domenica 11 dicembre aprirà le porte al nuovo che avanza in musica, come nel dna dell’associazione Lemon: sul palco ecco gli Huma, formidabile progetto di Alberto Lincetto e Stefano Cosi gravitante in orbite soul e nu jazz sperimentale. Dopo due anni in studio di registrazione, il duo padovano presenterà il nuovo singolo "Selva", che vede la collaborazione prestigiosissima di Yeofi Andoh aka A Race Of Angels, musicista e producer di base a Los Angeles. Dopo i live, le serate continueranno con dj-set.

Immancabile, domenica 25 dicembre, il concerto di Natale, un must della Limonaia che si rinnova dal 2004 e che vedrà ospiti i bonton, da vent’anni un punto fermo di quel britpop sbocciato tra le colline toscane. A tirare le fila è sempre Francesco Corsagni e sarà l’occasione per ascoltare anche i brani del nuovo disco, in uscita a breve.

La rassegna si chiuderà sabato 4 febbraio con un doppio appuntamento: alle ore 18 Antonio Bacciocchi (aka Tony Face) presenterà il libro “Northern Soul. Il culto dei giovani ribelli soul” (ed. Agenzia X), affresco letterario di una delle più particolari sottoculture britanniche, uno splendido mistero di passione, senso d’appartenenza, identità, amore per la musica e per la danza. Precursore della scena mod italiana, Antonio Bacciocchi sarà affiancato da Enrico Lazzeri (Dj Henry), Carlo Campaiola (Roma) e Francesco Corsagni (Fulci Dj), cultori del genere che hanno collaborato alla realizzazione del libro.

Alla sera, La Limonaia aprirà le porte all’evento “Hang On”, live e dj-set sou/r&b/soulful house.

