Natale Solidale Resistente alla casa del popolo di Sovigliana

Domenica 11 dicembre, dalle 10 alle 18, la Casa del Popolo di Sovigliana ospita la seconda edizione del "Natale Solidale Resistente", un mercatino in cui le associazioni del territorio chiamano a raccolta quanti hanno intenzione di fare del bene due volte: contribuire alla vita del volontariato e pensare ai regali di Natale.



L'appuntamento è nel Salone Rinascita della Casa del Popolo di Sovigliana, dove diverse realtà associative del territorio metteranno a disposizione le proprie proposte e le proprie idee regalo, grazie alle quali sarà possibile sostenere i vari progetti.

In programma laboratori per adulti e più piccoli, un punto ristoro e la possibilità di conoscere l'attività delle associazioni che partecipano.



L'evento ha il patrocinio del Comune di Vinci.



Partecipano:

Altromercato - GEES Empoli, Amnesty Empoli, Anpi Empoli, Anpi Vinci, Arci Empolese Valdelsa, Arci Servizio Civile Empoli, Assemblea Permanente No Keu,Associazione Astro Onlus,Biblioteca Popolare e Resistente, Casa del popolo Sovigliana, Centro Aiuto Donna Lilith,Emergency Empoli, Lilliput Empoli,Mediterranea Empolese Valdelsa, Non Una di Meno Empoli, Raccattati, Settembre Rosso, Spazio Ipotetico.

Fonte: Ufficio Stampa