Offerte di lavoro Synergie da Empoli e Santa Croce: come candidarsi

MANUTENTORE MECCANICO JUNIOR

La risorsa inserita dovrà avere dimestichezza nel montaggio e nella manutenzione meccanica di macchine industriali e nell'utilizzo del tornio e della fresa manuali.

- esperienza pregressa nella mansione;

- buona manualità e dimestichezza con i principali arnesi del mestiere;

- disponibilità immediata.

- essere in possesso del diploma di perito meccanico

Luogo di lavoro: Santa Croce sull’Arno

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/manutentore-meccanico-junior-146733/it/

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A CONTABILE

La risorsa sarà di supporto al titolare per tutte le attività di carattere amministrativo/contabile.

Si occuperà di:

- Gestione e inserimento pratiche

- Prima nota e registrazioni contabili

- gestione ordini clienti e fornitori,

- operazioni / gestione home banking : riba, bonifici, pagamenti

Il/la candidato/a ideale presenta i seguenti requisiti:

- Diploma di Ragioneria e/o titoli equipollenti

- Esperienza di almeno 1-2 anni pregressa in ruoli analoghi

- Ottima conoscenza del pacchetto Office.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa-amministrativoa-contabile-146622/it/

CUCITRICE

La risorsa si occuperà di cucitura tessuto per abbigliamento su macchina piana e taglia e cuci. Si ricerca una risorsa con pregressa esperienza nella mansione.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice-144850/it/

STAGE BACK OFFICE LINGUA INGLESE

La risorsa, inserita nel reparto commerciale dell'azienda e affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di gestire le richieste dei clienti e offrire loro consulenza e svolgere le pratiche commerciali. La risorsa ideale è in possesso di una laurea in lingue, con un alto livello di inglese, ed è interessata all'ambito commerciale.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stage-back-office-lingua-inglese-146434/it/

ADD. AL FRONT OFFICE-AMMINISTRAZIONE

La risorsa, inserita al front desk in autosalone, si occuperà principalmente dell'accoglienza clienti, di programmare gli appuntamenti e gestire gli account email dell'azienda. In misura minore si occuperà di sbrigare le pratiche burocratico-amministrative dell'autofficina in qualità di figura di raccordo tra questa e l'autosalone. Per questa posizione si ricerca una figura dinamica, proattiva e che sappia lavorare in team. Costituisce un requisito preferenziale l'aver maturato una, anche minima, esperienza in ambito amministrativo.

Luogo: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add-al-front-officeamministrazione-145446/it/