Olio più Sincero di Carmignano, la premiazione del concorso

Si terrà domattina, sabato 10 dicembre, alle ore 10:30 nel salone consiliare, la premiazione del migliore olio biologico popolare. È attraverso l’assaggio dei cittadini durante i giorni dell’Antica Fiera, infatti, che è stato scelto il più buono fra i tanti olii prodotti dai carmignanesi e non solo. Si tratta infatti di un concorso aperto a tutti coloro che hanno la passione di coltivare e produrre il nettare verde che fa di questa terra un unicum. A coordinare il premio e a presidiare la premiazione, l’agronomo Ugo Damerini, assieme alla Proloco e al Biodistretto.

Per sapere quale sarà, dunque, l’Olio più Sincero, basta entrare in sala consiliare e assistere alla premiazione. Che vinca il migliore.

