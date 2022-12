“Ora è sempre! L’ora di Resistenza”, spettacolo al Circolo Arci Ulignano

Si intitola “Ora è sempre! L’ora di Resistenza” lo spettacolo dedicato a storie di donne comuni che hanno saputo resistere e dare un futuro al Paese in programma domenica 11 dicembre alle ore 17.30 al Circolo Arci Ulignano. L’appuntamento, curato dall’Associazione culturale Topi Dalmata e dalla Compagnia teatrale di improvvisazione e teatro QKK – Quei Ke Konta, è promosso da Arci Siena aps e Circolo Arci Ulignano aps, con il patrocinio del Comune di San Gimignano, nell’ambito del tesseramento Arci 2022-2023. Al termine dello spettacolo, saranno offerti ribollita, penne piccanti e vino a tutti i presenti.

“I temi della Resistenza e della memoria storica - afferma Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps - sono sempre stati fondamentali per la nostra associazione e lo sono ancora di più in un momento storico come quello che stiamo vivendo attualmente in Italia. In occasione del tesseramento Arci 2022-2023, promosso con lo slogan ‘Un desiderio di moltitudine’ per continuare a costruire un progetto di partecipazione popolare e di continua attenzione ai più fragili, il nostro impegno su questi temi sarà ancora più forte per tutelare i nostri valori fondanti, i principi di libertà e democrazia e il rispetto della Costituzione italiana”.

Lo spettacolo teatrale “Ora è sempre! L’ora di Resistenza” unisce musica e racconti per narrare i passi della Resistenza fra emozioni e frammenti di vita. La performance, raccontata da Silvia Priscilla Bruni con una lieve e, al tempo stesso, intensa ironia, vede protagoniste storie di donne comuni, umili e coraggiose, che hanno saputo resistere e dare un futuro al Paese. Ad accompagnare le loro storie sono i canti di quel tempo, interpretati da Alessandra Fantoni e Mario Costanzi, per rendere omaggio e ricordare tutti e tutte coloro che hanno combattuto per restituire all’Italia libertà e democrazia.

Fonte: Ufficio Stampa