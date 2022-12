Picchia una persona in centro a Pisa e la rapina, arrestato

Un uomo è stato arrestato in centro a Pisa per rapina. Dopo aver avvicinato la vittima, il ladro l'ha afferrata per il collo e le ha chiesto di dargli i soldi. Di fronte al rifiuto della persona derubata, l'uomo ha iniziato a dare pugni alla vittima, procurando lesioni guaribili in pochi giorni. Dopo aver preso il cellulare dell'altra persona, è scappato. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato, il telefono è stato restituito al proprietario.