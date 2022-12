Polizia per le strade di Empoli e Fucecchio, pusher denunciato

In vista delle festività natalizie il Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma, con il fine di intensificare l’azione di prevenzione e contrasto del crimine e del degrado urbano, ha predisposto dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato anche nell’hinterland del capoluogo toscano, con particolare attenzione al territorio tra Empoli e Fucecchio.

Gli agenti del Commissariato di Empoli unitamente al reparto Prevenzione Crimine Toscana, hanno lavorato senza sosta già dai primi del mese, battendo a tappeto i due centri toscani e riportando importanti risultati operativi.

I poliziotti hanno infatti effettuato verifiche su oltre 350 persone (66 delle quali risultate già note alle Forze di Polizia) e più di 210 veicoli, con 18 posti di controllo dislocati in sette giorni su tutta l’area interessata.

Durante i servizi sono state contestate anche diverse multe ad automobilisti indisciplinati: per 3 è scattato inoltre il ritiro della carta di circolazione del mezzo, per 1 quello della patente di guida e per 2, infine, il sequestro del veicolo.

In guai più seri è invece finito un cittadino nigeriano di 35 anni, sottoposto a fermo per identificazione e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato sorpreso nell’empolese con dell’eroina pronta, secondo gli investigatori, per essere spacciata su piazza.