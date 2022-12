Pranzo sociale per le persone che vivono sole: festa con la Misericordia di Gambassi

Domenica 4 dicembre, i volontari della Confraternita di Misericordia del SS. Crocifisso di Gambassi Terme, dopo due anni in cui non è stato possibile riunirci a causa Covid, hanno provato a riorganizzare ed offrire “il pranzo sociale per le persone di Gambassi Terme che vivono sole.

L’avvenimento è stato accolto con entusiasmo, a maggior ragione per il periodo di chiusura e gli ospiti sono stati numerosi e più che contenti di ritrovarsi e trascorrere insieme qualche ora in compagnia e allegria.

Come sempre era presente anche il sindaco Paolo Campinoti che ha espresso la soddisfazione proprio per la volontà da parte dei volontari di riprendere questa bella tradizione e insieme al Governatore Chesi Massimiliano, il nostro parroco Parrini Don Andrea hanno fatto gli auguri ai presenti gli auguri per le prossime feste e per l’appuntamento del prossimo anno.

Come gli anni precedenti i volontari hanno distribuito piccoli doni ai partecipanti Ringraziamo anche l’ Auser Verde argento di Gambassi Terme e il Circolo Arci di Gambassi Terme che come in precedenza hanno offerto, per la buona riuscita della festa, degli ottimi dolci.

Fonte: Ufficio Stampa